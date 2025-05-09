CHP İl Başkanı Özgür Çelik Hakkındaki İddianamede Adli Tıp Detayı: 'Darba Dayalı Bulgu Yok'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 parti yöneticisi hakkında 31 Ocak tarihinde Çağlayan Adliyesi’ndeki olaylarla ilgili hazırlanan iddianamede detaylar ortaya çıktı. İddianamede şüpheli olarak belirtilen Çelik ve parti yöneticileri hakkında ‘kasten yaralama’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘gösteri yürüyüşlerine muhalefet’ ve ‘polise mukavemet’ gibi suçlamalar yöneltilmişti. 15 yıl 6 aya kadar ceza istenen yöneticiler hakkında iddianamede gösterilen deliller ise tartışma konusu oldu.

ADLİ TIP RAPORU: DARBA DAYALI BULGU YOK

İddianamede 5 polis müşteki olarak yer alırken söz konusu yaralama olayına ilişkin adli tıp raporları olduğu belirtildi. Polisler olayın hemen ardından hastaneye gidip sağlık raporu alsalar da Adli Tıp raporları 3 ay sonra alındı. 31 Ocak'ta gerçekleşen olayın ardından 28 ve 30 Nisan’da düzenlenen raporların 3'ünde ‘darba dayalı bulgu’ bulunmadığı belirtildi. Adli tıp raporları iddianameye eklenmezken 5 polisten 3’üne ilişkin “İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilen rapora göre travmatik muayene bulgusunun tarif edilmediği tespit edilmiştir” bilgisine yer verildi.

İDDİANAMEDE ‘ŞİKAYEÇİ’ KARIŞIKLIĞI

Polisler şikayetçi olurken verdikleri ifadede, “yaralanmalarına neden olan kişileri görmediklerini kendilerine izletilen görüntülerden kendilerini tespit edemediklerini” belirtti.

Ayrıca iddianamede yapılan yazım yanlışı da dikkat çekti. Şikayet üzerine ifade veren 2 polisin ifadesinin sonunda “yaralanmama sebep olan şahıs/şahıslardan davacı ve şikayetçi değilim” ifadeleri yazıldı.