İmamoğlu'nun Bir Hesabına Daha Erişim Engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepkiler sürerken, geçtiğimiz gün de resmi X hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. X yönetiminin itiraz edeceğini açıkladığı karar sonrası İmamoğlu'nun bir hesabına daha yasak geldi.

Cumhurbaşkanı adayının ana hesap olarak kullanma kararı aldığı uluslararası X hesabı (imamoglu_int), 5651 sayılı kanunun 8/A maddesi kapsamında, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

KARAR İNTERNET SAĞLAYICILARINA BİLDİRİLDİ

Engelli Web'in aktardığına göre karar, internet servis sağlayıcılarına aktarıldı. Kararı hangi hakimliğin verdiği henüz bilinmezken, X platformu 345 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi