İmamoğlu'nun Bir Hesabına Daha Erişim Engeli

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabına da erişim engeli getirildi. Mahkeme kararı internet servis sağlayıcılarına iletilirken, hesap henüz Türkiye'den görünmez hale gelmedi.

İmamoğlu'nun Bir Hesabına Daha Erişim Engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepkiler sürerken, geçtiğimiz gün de resmi X hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. X yönetiminin itiraz edeceğini açıkladığı karar sonrası İmamoğlu'nun bir hesabına daha yasak geldi.

Cumhurbaşkanı adayının ana hesap olarak kullanma kararı aldığı uluslararası X hesabı (imamoglu_int), 5651 sayılı kanunun 8/A maddesi kapsamında, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

KARAR İNTERNET SAĞLAYICILARINA BİLDİRİLDİ

Engelli Web'in aktardığına göre karar, internet servis sağlayıcılarına aktarıldı. Kararı hangi hakimliğin verdiği henüz bilinmezken, X platformu 345 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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