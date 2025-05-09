Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya Tebrik Mektubu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 21 Nisan'da hayatını kaybetti. Yeni papanın belirlenmesi için Vatikan'da toplanan kardinaller, konklavın 2. gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papa konusunda anlaştı. Tarihte ilk kez papalık koltuğu için bir ABD'li seçildi. 69 yaşındaki kardinal Robert Francis Prevost, yeni papa olarak seçilerek "Papa 14. Leo" adını aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14'üncü Leo’ya makama seçilmesi dolayısıyla bir tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan, mektubunda "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi Milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜM TRAJEDİLER SON BULSUN'

Papa Franciscus ile güzel ilişkileri olduğunu vurgulayan Erdoğan, mektubunda "Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi