Tutuklu Gençlerin Ailesinden 'Silivri' Çağrısı, 'Adalet İstiyoruz'

Anne-Baba Dayanışma Ağı, Saraçhane eylemleri nedeniyle iki ayı aşkın süredir tutuklu bulunan gençler için basın açıklaması gerçekleştirdi. Gösteri ve protesto hakkının Anayasa tarafından korunduğuna değinilen açıklamada çocukların özgürlüğü için cuma günü Silivri'de eylem yapacaklarını ve herkesin davet edildiği belirtildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart operasyonu sonrasında başlayan eylemler nedeniyle tutuklanan gençlerin ailelerin dayanışma amacıyla kurduğu Anne-Baba Dayanışma Ağı, tutukluluğu devam eden evlatları için basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube'nin toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına çocukları cezaevinde bulunan Emine Çepniler, Fatma Şahin, Tülay Yıldız, Candan Doğan ve kızı tahliye edilmiş olan ancak yargılaması süren Avni Gündoğan katıldı.

66 GÜNDÜR TUTUKLULAR

Candan Doğan tarafından okunan açıklamada, gösteri ve protesto hakkının Anayasalarca korunduğu vurgulanarak şöyle dendi: "Çocuklarımız Anayasal ve demokratik haklarını kullanmalarına rağmen 66 gündür tutuklu. Açık lise öğrencisi olan, üniversiteye hazırlanan, üniversite öğrencisi olan, çalışarak kendine bir gelecek yaratmaya çalışan çocuklarımız haftalardır parmaklıklar arkasında. Biz anne babalar olarak haftalardır her günümüz çocuklarımızdan gelecek telefonu, görüş günlerini bekleyerek geçiyor. Çocuklarımızın her günü serbest kalacakları, bize, ailelerine, arkadaşlarına, sevdiklerine kavuşacakları günü bekleyerek geçiyor. Çocuklarımız için, ülkemiz için adalet istiyoruz.

Açıklamada şu çağrıda bulunuldu: "Bizi içerden almadan gündemden düşürmeyin çağrısıdır. Herkesi 30 Mayıs’ta Silivri’ye çocuklarımızın özgürlüğü için çocuklarımızın sesine ses olmaya çağırıyoruz"

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Kaynak: ANKA

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