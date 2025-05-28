Buğra Gökce'nin Cezaevindeki Nikahı İçin Ailesine İzin Çıktı

Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde evlenecek olan Buğra Gökce, nikah törenine katılımları için ailesine son anda izin verildiğini açıkladı. Filiz Kahveci ile dünyaevine girecek olan Gökce’nin ailesine tören katılım için başta izin çıkmamış ve durum kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

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Buğra Gökce'nin Cezaevindeki Nikahı İçin Ailesine İzin Çıktı

İBB operasyonu kapsamında tutuklanan ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunan önceki dönem İPA Başkanı Buğra Gökce bugün cezaevinde Filiz Kahveci ile dünyaevine girecek. Gökce, nikahı tutuklanmadan önce planladıklarını duyururken bugünkü tören için ailesine izin verilmediğini açıklamıştı. Gökce, tepkilerin ardından ailesinin nikah törenine katılmasına izin çıktığını duyurdu.

'GÖKCE AİLESİNE SON ANDA NİKAH İZNİ VERİLDİ'

Gökce’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Değerli dostlarım, sizlerin desteği, bir haksızlığa sesini yükseltmesiyle bugün gerçekleşecek nikahımıza ailelerimizin katılma ve şahit olma hakkı kabul edildi. Bize verdiğiniz destek ve güç için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

'KARARIMIZA TUTUKLULUK ENGEL OLMASIN İSTEDİK'

Gökce, eşi Filiz Kahveci ile evleneceklerini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Gökce yaptığı paylaşımda “Sevgili ‘hayat arkadaşım’ Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız ‘Evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik. Bu haksızlık ve zulüm karşısında hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık. Yaşadığımız burukluğa rağmen bu mutlu ve özel haberi sizlerle paylaşırken her haliyle bu hukuksuz dönemi tertemiz bir evlilikle tarihe bir başka açıdan da ‘not düşmek’ istediğimizi ifade etmeliyim” ifadelerine yer vermişti.

Bugün yapılacak nikah için Gökce ailesine izin verilmediği açıklanmıştı. Gökce ailesi saat 12.00’de Marmara Cezaevi önünde hazır olacaklarını açıklamıştı.

Cezaevinde Dünyaevine Girecek Buğra Gökce'nin Ailesine İzin ÇıkmadıCezaevinde Dünyaevine Girecek Buğra Gökce'nin Ailesine İzin ÇıkmadıGündem

Buğra Gökçe Cezaevinde Evleniyor! Nikah Tarihini DuyurduBuğra Gökçe Cezaevinde Evleniyor! Nikah Tarihini DuyurduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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