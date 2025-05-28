İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme! Etkin Pişmanlıktan Yararlandı, Ev Hapsi Şartıyla Tahliye Edildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun birçok projede ortağı olduğu iddia edilen Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Beyaz, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

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İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme! Etkin Pişmanlıktan Yararlandı, Ev Hapsi Şartıyla Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geçmişte bazı projelerde ortaklık yaptığı iddia edilen Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz, hakkında yürütülen mali suçlar soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Beyaz, mahkeme kararıyla ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Seyfi Beyaz, savcılığa verdiği ifadesinde, Bakırköy’deki bir alışveriş merkezi projesi sırasında kendisinden 5 milyon dolar rüşvet talep edildiğini öne sürdü. Bu talebin Bakırköy Belediyesi İmar'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Süleyman Atik aracılığıyla iletildiğini iddia eden Beyaz, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirdiğini belirtti.

Ayrıca Beyaz, Ekrem İmamoğlu’nun finansal ilişkilerinde adı geçen Adem Soytekin ile ilgili de önemli bilgiler verdi. Beyaz, Soytekin ile resmi bir ortaklıkları olmadığını ancak şirketine ait üç projenin kaba inşaatlarının Soytekin tarafından yapıldığını belirtti. Beylikdüzü'ndeki Teras Park AVM projesinin de kaba inşaatının Soytekin tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

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Kaynak: CNN Türk

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