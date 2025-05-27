İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan hakkında resen soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Aslan’ın, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının dördüncü aşamasında gözaltına alınan 45 kişinin adliyedeki işlemleri sırasında güvenlik personelini tehdit ettiği iddia edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Büyükşehir Belediye başkanvekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında bugüne kadar 25 kişi tutuklanırken, 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da bulunuyor. Kasapoğlu ve Alpay daha önceki ikinci dalga operasyonda da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

Mahkeme kararları açıklanmadan önce İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Nuri Aslan, binaya giriş yapmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayan Aslan ile görevliler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi