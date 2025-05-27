Çanakkale'de Boşanma Aşamasında Olduğu Eşini Öldüren Erkeğin İfadesi 'Pes' Dedirtti: 'KADES'e Basacağını Sandım'

Çanakkale'de, boşanma aşamasındaki 25 yaşındaki Zeynep Zan, motosikletiyle seyir halindeyken eşi Uğur Zan tarafından önü kesilerek silahla vuruldu. Zan’ın olay sonrası polise verdiği ifade 'pes' dedirtti.

TAKİP EDİP, ÖLDÜRDÜ

16 Mayıs sabahı İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde yaşanan olayda, 34 yaşındaki Uğur Zan, otomobiliyle Zeynep Zan’ın motosikletini takip etti. İddiaya göre motosikleti durduran Zan, eşine yaklaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkardı ve genç kadını başından vurdu.

CANİ ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Zeynep Zan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Zan’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

'KADES'E BASACAĞINI SANDIM...'

Emniyette sorgulanan Zan, olay anında yaşadıklarını detaylarıyla anlattı. Zan ifadesinde, "Zeynep ile son bir kez konuşmak istiyordum. Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi? Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun? 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e (Kadın Destek Uygulaması) basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum." dedi.

Olayın ardından şoka girdiğini söyleyen Zan, silahı aracına bıraktıktan sonra çevreden uzaklaştığını, bir kaldırıma oturarak beklediğini anlattı. Zan, “Bu esnada çevredekiler, 'Kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak, olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Zan, çıkarıldığı mahkemede ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA