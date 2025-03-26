İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?

KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN GÖREVLER

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili olarak görev yapan Aslan, 2014-2018 yıllarında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 2014-2021 yılları arasında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Ayrıca, 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevini yürüttü.