İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yapılan seçimlerde, Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçimi gerçekleştirildi. İlk iki turda en fazla oyu CHP'nin adayı Nuri Aslan aldı, ancak yeterli çoğunluk sağlanamayınca üçüncü turda CHP'li Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi. Peki, Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Nuri Aslan hakkında merak edilenler...
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, yerine vekalet eden İBB Meclisi Başkan Vekili Nuri Aslan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İmamoğlu'nun görevden alınmasının ardından başkanvekilliği için İBB Meclisi'nde yapılan seçimde Nuri Aslan, CHP'nin adayı olarak öne çıktı.
NURİ ASLAN KİMDİR?
Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Aslan, özel sektörde Genel Müdürlük yaptı. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece Belediye Meclisi'nde görev aldı.
KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN GÖREVLER
2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili olarak görev yapan Aslan, 2014-2018 yıllarında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 2014-2021 yılları arasında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Ayrıca, 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevini yürüttü.
2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olan Aslan, 2019-2024 yıllarında Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Aslan, 15 Nisan 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Birinci Başkan Vekili olarak göreve başladı.