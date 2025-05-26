Gündemi Sarsan Olayda Yeni İddia: Şikayetini Geri Çeken Şükriye Aci'nin Aldığı Para Ortaya Çıktı

Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin şikayetini geri çekmesi çok konuşulmuştu. Gündemi sarsan anlaşmanın detayları netleşti. İddialara göre Şükriye Aci'ye hem daire verildi hem de yüklü miktarda para ödendi.

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Gündemi Sarsan Olayda Yeni İddia: Şikayetini Geri Çeken Şükriye Aci'nin Aldığı Para Ortaya Çıktı

Eyüpsultan’da arızalanan aracının başında duran Oğuz Murat Aci’ye 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarptığı ve Aci’nin yaşamını yitirdiği trafik kazası Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Kazanın ardından yurt dışına kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin şikayetini geri çekmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Gündemi Sarsan Olayda Yeni İddia: Şikayetini Geri Çeken Şükriye Aci'nin Aldığı Para Ortaya Çıktı - Resim : 1

Eylem Tok'ın oğlu Timur Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçmişti. Bülent Cihantimur'un avukatı, Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Aci'nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır" ifadelerini kullanmıştı.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise gelini Şükriye Aci'ye 'oğlumun kanını sattı' diyerek tepki göstermişti. İki ismin tartışması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Gündemi Sarsan Olayda Yeni İddia: Şikayetini Geri Çeken Şükriye Aci'nin Aldığı Para Ortaya Çıktı - Resim : 2

2 DAİRE VE 20 MİLYON LİRA İDDİASI

100 milyon lira aldığı iddiaları ortaya atılmıştı ancak Şükrüye Aci, bu rakamı yalanlamıştı. Akşam Gazetesi'nin iddiasına göre, Şükriye Aci’nin Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ile yaptığı anlaşma kapsamında Kadıköy'deki Emlak Konutları’ndan iki adet 2+1 daire ile birlikte 20 milyon TL nakit ödeme aldığı öne sürüldü.

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Kaynak: Akşam

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