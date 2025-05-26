Gündemi Sarsan Olayda Yeni İddia: Şikayetini Geri Çeken Şükriye Aci'nin Aldığı Para Ortaya Çıktı

Eyüpsultan’da arızalanan aracının başında duran Oğuz Murat Aci’ye 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarptığı ve Aci’nin yaşamını yitirdiği trafik kazası Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Kazanın ardından yurt dışına kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin şikayetini geri çekmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Eylem Tok'ın oğlu Timur Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçmişti. Bülent Cihantimur'un avukatı, Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Aci'nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır" ifadelerini kullanmıştı.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise gelini Şükriye Aci'ye 'oğlumun kanını sattı' diyerek tepki göstermişti. İki ismin tartışması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

2 DAİRE VE 20 MİLYON LİRA İDDİASI

100 milyon lira aldığı iddiaları ortaya atılmıştı ancak Şükrüye Aci, bu rakamı yalanlamıştı. Akşam Gazetesi'nin iddiasına göre, Şükriye Aci’nin Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ile yaptığı anlaşma kapsamında Kadıköy'deki Emlak Konutları’ndan iki adet 2+1 daire ile birlikte 20 milyon TL nakit ödeme aldığı öne sürüldü.

Kaynak: Akşam