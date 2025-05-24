AKP'li Veysel Tiryaki'nin Bolu'da Orman Arazisine Lüks Çiftlik Kurduğu Ortaya Çıktı

AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi. Belediyeden işçi çıkarması, grev çadırına müdahale etmesi ve sendika temsilcisine yönelik şiddet gibi olaylarla sık sık anılan Tiryaki'nin, Bolu’da orman arazisine lüks bir çiftlik inşa ettirdiği ortaya çıktı.

2004 yılında Altındağ Belediye Başkanlığı görevine gelen Tiryaki, 15 yıl boyunca bu görevde kaldı. 2019’daki başarısız Yenimahalle adaylığından sonra, 2024 seçimlerinde yeniden Altındağ’dan aday gösterildi ve yeniden başkan seçildi. Tiryaki, görevi süresince kamu kaynaklarını kişisel çıkarları için kullandığı yönündeki iddialarla dikkat çekti.

KAMU KAYNAKLARINI KULLANDI

Nefes gazetesinden Mahir Bağış'ın haberine göre, Bolu’nun Fasıl köyünde 2017’de kardeşi aracılığıyla satın aldığı arazide yapı ruhsatı olmadan çiftlik ve lüks bir villa inşa ettirdiği öne sürülen Tiryaki’nin, inşaatta belediyeye ait iş makineleri, işçiler ve malzemeleri kullandığı belirtildi. Dönemin yetkililerince sadece 1.350 TL para cezası kesildi.

Köylülerin ifadelerine göre, inşaat alanına ulaşan yollar da belediyenin kaynaklarıyla asfaltlandı. Ancak köylüler, bu yolların yalnızca çiftliğin görünmesini engellemek için yapıldığını öne sürdü. Ayrıca, bölgedeki sulama kanallarının çiftliğe yönlendirilmesi nedeniyle çevre köylerde susuzluk yaşandığı, köylülerin bu duruma tepki gösterdiği belirtildi.

Köylülerin protestosuna destek veren dönemin CHP Milletvekili Tanju Özcan, bölgede sondajla su çıkarıldığını belirterek, “Köylünün suyunu gasp etmeye kalkıyorsun, ayıptır Veysel Tiryaki” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi