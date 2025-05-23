Cumhurbaşkanı Erdoğan Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Camisi Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta cuma namazını Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Sarıyer'deki Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nde kıldı. Namazın ardından caminin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, Osmanlı döneminde Gümrük Emini olarak çalışan İshak Ağa'yı andı.

Hayırseverler başta olmak üzere caminin yapımında görev alan yüklenici firmaya, işçi, mimar ve mühendislere şahsı ve milleti adına teşekkür eden Erdoğan, "Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ DUA ETTİ

Caminin açılış programında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Daha sonra Erdoğan, beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesti.

Caminin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.