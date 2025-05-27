Cezaevinde Dünyaevine Girecek Buğra Gökce'nin Ailesine İzin Çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önceki dönem İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı, şehir plancısı ve kamu yöneticisi Doç. Dr. Buğra Gökce yarın Filiz Kahveci ile dünya evine girecek. Nikah töreni ise Buğra Gökce'nin 19 Mart İBB operasyonuyla tutuklanması nedeniyle Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde düzenlenecek. Ancak törene katılmak isteyen Gökçe ailesinin resmi başvuruları reddedildi. Gökce ailesi oğullarının nikahında onun yanında olamayacak.

Gökce ailesinin nikaha katılmasına izin çıkmaması tepkiye de neden oldu. Aile yarın saat 12.00’de Marmara Cezaevi önünde bulunacaklarını duyurarak, yaşanan bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Buğra Gökce, evlilik planının cezaevine girmeden önce yapıldığını açıklamıştı. Gökce eşi Filiz Kahveci ile birlikte tutukluluk durumunun evlilik planına engel olmaması açısından nikahı ertelemediklerini belirtmişti.