Buğra Gökçe Cezaevinde Evleniyor! Nikah Tarihini Duyurdu

İBB’ye yönelik başlatılan ‘terör’ ve ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden biri de İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe olmuştu.

Gökçe hakkındaki karara ‘Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım. Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak’ diyerek tepki göstermişti.

'KİMSEYİ DAVET EDEMİYORUZ'

Cezaevindeki Buğra Gökçe, bugün sosyal medya hesabından yeni bir kararını duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Gökçe ‘Sevgili hayat arkadaşım Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız ‘Evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik. Bu haksızlık ve zulüm karşısında hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık. Cezaevinde zorlu ve imkansız koşullar içinde bir aksilik olmaz ise 28 Mayıs’ta kıyılacak nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz’ dedi.

Buğra Gökçe’nin paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:

Bugün sizlerle kendi özel hayatımla ilgili bir haber vermek istiyorum. Sevgili ‘hayat arkadaşım’ Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız ‘Evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik.

Bu haksızlık ve zulüm karşısında hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık. Yaşadığımız burukluğa rağmen bu mutlu ve özel haberi sizlerle paylaşırken her haliyle bu hukuksuz dönemi tertemiz bir evlilikle tarihe bir başka açıdan da ‘not düşmek’ istediğimizi ifade etmeliyim.

Cezaevinde zorlu ve imkansız koşullar içinde bir aksilik olmaz ise 28 Mayıs’ta kıyılacak nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz. Ailelerimiz bile bakanlık iznine tabiymiş! Ancak hepinizin samimi tebriklerini, sıcak dileklerini ve kocaman yüreklerini şimdiden hissediyoruz yüreğimizde. Sağ olun, var olun. Hep daha iyisi, mutlusu sizler için olsun. Sevincimizi, mutluluğumuzu, hüzün ve burukluğu ile birlikte sizlerle paylaşmak istedik. İçten sevgi ve selamlarımızla…

'SORUMLULUK SAHİBİ DEĞİLİM'

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe iddiası sonrası başlatılan soruşturmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Suçlamaların yöneltildiği Buğra Gökçe, tanık beyanını reddederken, ‘Kurultay dönemi İmamoğlu dahil herhangi biriyle görüşme talebim olmadı. CHP delege siyasetinin herhangi bir yerinde görev ve sorumluluk sahibi değilim’ demişti.

Kaynak: Haber Merkezi