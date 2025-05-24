Taksiciye Silahlı Tehdide Tutuklama, O Anlar Anbean Kaydedildi

Bursa'da bir taksiciyi silahla tehdit ederek şehri dolaştıran, ardından ise parasını gasp eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son günlerde sık sık gündeme gelmeye başlayan taksiciye saldırı olaylarına bir yenisi daha Bursa’da eklenmişt. Bindiği taksinin sürücüsünü silahla tehdit edip silahla dolaştıran ve parasını gasp eden şüpheli Bilgin G. tutuklandı. O anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

22 Mayıs'ta Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Bilgin G., yanındaki kız arkadaşı ile M.Y.'nin kullandığı taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi’ne bırakan Bilgin G., aynı taksiyle yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi. Yanında taşıdığı silahı, taksi şoförüne doğrultup, kendisini rahatsız eden aracı takip etmesini istedi. Şüphelinin isteğini yerine getiren taksici, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi. Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak, Senin yüzünden kaçtı diye bağırdı. Aracı boş alana çektiren şüpheli Bilgin G., Sen niye kaçırdın adamları Sana verdiğim bin lirayı ver dedi. Taksi şoförü Bana 800 lira verdin ağabey deyince, Bilgin G. de Ver lan 200 lira daha diyerek silah zoruyla taksicinin cebindeki bütün parayı gasbetti. Şüpheli olay yerinden ayrılırken, M.Y. ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Bilgin G., silahla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Bilgin G., tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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