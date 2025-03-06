Arkadaşını 3 Bin TL İçin Öldürdü

Adana'da, 30 yaşındaki Alpay Bozkurt'un 3 yerinden vurularak infaz edilmesinin ardından yapılan soruşturma, katil zanlısının Bozkurt'un taksici arkadaşı olduğunu ortaya çıkardı. Cinayetin, zanlının 3 bin TL alacağını alamadığı için işlendiği belirlendi.

Arkadaşını 3 Bin TL İçin Öldürdü

Olay, Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, sokakta hareketsiz yatan birini fark edip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan vurulduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, vurulan kişinin Alpay Bozkurt olduğu belirlendi. Bozkurt hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

3 BİN TL İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatmak için soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin taksici H.S. (28) olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelinin yaşadığı Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. H.S. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede, H.S.'nin Alpay Bozkurt'u 3 bin TL alacağını vermediği için infaz ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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