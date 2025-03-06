Otomobil Denize Düştü, 1 Ölü

İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde bir otomobil denize düştü. İhbar üzerine ekipler hızla olay yerine yönlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri ve Urla ile Mordoğan İtfaiye Grubu Arama Kurtarma ekipleri bölgede kapsamlı arama çalışmaları başlattı. Yoğun çalışmalar sonucunda, ekipler aracın içinden 27 yaşındaki A.A.C.'nin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA