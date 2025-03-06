Otomobil Denize Düştü, 1 Ölü
İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple bir otomobil denize düştü, sürücü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde bir otomobil denize düştü. İhbar üzerine ekipler hızla olay yerine yönlendirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri ve Urla ile Mordoğan İtfaiye Grubu Arama Kurtarma ekipleri bölgede kapsamlı arama çalışmaları başlattı. Yoğun çalışmalar sonucunda, ekipler aracın içinden 27 yaşındaki A.A.C.'nin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı
Kaynak: İHA
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