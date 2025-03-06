Konya'dan Sonra Şimdi de Aksaray'da Ortaya Çıktı… Anadolu'yu Saran Gizli Tehlike

Son yıllarda sayısı gittikçe artan, derinlikleriyle büyük endişe yaratan obruklar Konya’nın ardından şimdi de Aksaray’da ortaya çıktı. Aksaray’ın Eskil ilçesinde genişliği 7 metre, derinliği 4 metre ölçülerinde bir obruk oluştu.

4 METRE DERİNLİĞİNDE

Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide oluşan, bir kısmı tarla yolunu kapsayan obruk, halk arasında büyük panik yarattı. 4 metre derinliğindeki obruğu görenler cep telefonlarıyla tek tek görüntü alırken, obruklara ilişkin resmi bir bilgilendirme açıklama ise henüz yapılmadı.

YAN YANA 24 TANE

Obrukların sayı ve derinliklerinin yıldan yıla arttığı Konya’da eylül ayında iki obruk arasının 5 metreye kadar düştüğü, çap ve derinlikleri farklı 100'den fazla çöküntünün olduğu gözlemlenmişti. Çekilen bir fotoğraf karesinde aynı anda 24 obruğu görüntüsünün yer alması tehlikeyi bir kez daha gözler önüne sermişti.

Kaynak: İHA