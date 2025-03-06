Konya'dan Sonra Şimdi de Aksaray'da Ortaya Çıktı… Anadolu'yu Saran Gizli Tehlike

Konya’da sayısı artmaya devam eden dev obruklar şimdi de Aksaray’da ortaya çıktı. Tarlanın ortasında çıkan 4 metre derinliğindeki obruk, mahalleli arasında büyük panik yarattı.

Son Güncelleme:

Son yıllarda sayısı gittikçe artan, derinlikleriyle büyük endişe yaratan obruklar Konya’nın ardından şimdi de Aksaray’da ortaya çıktı. Aksaray’ın Eskil ilçesinde genişliği 7 metre, derinliği 4 metre ölçülerinde bir obruk oluştu.

Konya'dan Sonra Şimdi de Aksaray'da Ortaya Çıktı… Anadolu'yu Saran Gizli Tehlike - Resim : 1

4 METRE DERİNLİĞİNDE

Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide oluşan, bir kısmı tarla yolunu kapsayan obruk, halk arasında büyük panik yarattı. 4 metre derinliğindeki obruğu görenler cep telefonlarıyla tek tek görüntü alırken, obruklara ilişkin resmi bir bilgilendirme açıklama ise henüz yapılmadı.

Konya'dan Sonra Şimdi de Aksaray'da Ortaya Çıktı… Anadolu'yu Saran Gizli Tehlike - Resim : 2

YAN YANA 24 TANE

Obrukların sayı ve derinliklerinin yıldan yıla arttığı Konya’da eylül ayında iki obruk arasının 5 metreye kadar düştüğü, çap ve derinlikleri farklı 100'den fazla çöküntünün olduğu gözlemlenmişti. Çekilen bir fotoğraf karesinde aynı anda 24 obruğu görüntüsünün yer alması tehlikeyi bir kez daha gözler önüne sermişti.

Hasat İçin Gece Tarlaya Girdi Neye Uğradığını Şaşırdı! Korkutan Apar Topar KaçtıHasat İçin Gece Tarlaya Girdi Neye Uğradığını Şaşırdı! Korkutan Apar Topar KaçtıGüncel

Konya'daki Timraş Obruk Gölü KuruduKonya'daki Timraş Obruk Gölü KuruduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya Aksaray
Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Açıkladı: 103 Şüpheli Yakalandı, 250 Milyon TL Mal Varlığına El Konuldu 103 Şüpheli Yakalandı, 250 Milyon TL Mal Varlığına El Konuldu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler
Otomobil Denize Düştü, 1 Ölü Otomobil Denize Düştü, 1 Ölü
Yüzyıllardır Sadece Bir İlde Üretiliyor, Doktorlar Bile Hastalarına Öneriyor! Giyen Hastalık Yüzü Görmüyor Yüzyıllardır Sadece Bir İlde Üretiliyor, Doktorlar Bile Hastalarına Öneriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Artık İş Yerinde Bunu Yapan Yandı: 'Elzem Oldu' Diyerek Açıkladılar, Bakanlık Devreye Giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mobbing Genelgesi
Ece Gürel'i Bulan Gönüllü O Anları Anlattı Ece Gürel'i Bulan Gönüllü O Anları Anlattı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor