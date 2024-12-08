Hasat İçin Gece Tarlaya Girdi Neye Uğradığını Şaşırdı! Korkutan Apar Topar Kaçtı
Konya’nın Karapınar ilçesinde pancar hasadı için tarlasına giren çiftçi, gece yarısı oluşan obruk nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. Üç metre derinliğindeki obruğa düşmekten son anda kurtulan üretici, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Kaynak: AA
Türkiye’nin pancar üretiminde başı çeken Konya’da, eylül ayında başlayan hasat sezonu yoğun şekilde devam ederken, Karapınar’ın Salur mevkisinde beklenmedik bir olay yaşandı. 100 dekarlık tarlasında üretim yapan çiftçi Şerefettin Dinkul, gece yarısı ürünlerini toplamak için tarlaya girdiğinde büyük bir gürültü duydu ve makinesinin arka tekerinin bir çukura saplandığını fark etti.
"ÇOK KORKTUM, ŞANS ESERİ KURTULDUM"
Olay anını anlatan Dinkul, “Tarlada hasat yapıyordum. Bir anda büyük bir gürültü duydum. Başta makinenin tekerinin patladığını sandım. Ancak geri çekildiğimde dev bir obruk gördüm. Çok korktum ama neyse ki kimseye bir şey olmadı” dedi. Dinkul, hasadı durdurup durumu hemen yetkililere bildirdiğini belirtti.
“KAZASIZ BELASIZ ATLATTIK”
Tarlanın sahibi Faik Cankurt da olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Başta makinede bir arıza olduğunu düşündüm. Ancak makinenin olduğu yerde obruk oluştuğunu gördük. Çok şükür kazasız belasız atlattık. Tarlamda oluşan bu zarar beni üzdü ama kimseye zarar gelmemesi sevindirici” ifadelerini kullandı.
OBRUK KAPATILDI
Yetkililerin müdahalesiyle, iki metre çapında ve üç metre derinliğindeki obruğun içerisi toprakla dolduruldu. Konya’nın özellikle Karapınar bölgesinde yer altı sularının çekilmesine bağlı olarak oluşan obruklar, üreticiler için zaman zaman ciddi tehlike yaratıyor.