Hasat İçin Gece Tarlaya Girdi Neye Uğradığını Şaşırdı! Korkutan Apar Topar Kaçtı

“KAZASIZ BELASIZ ATLATTIK”

Tarlanın sahibi Faik Cankurt da olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Başta makinede bir arıza olduğunu düşündüm. Ancak makinenin olduğu yerde obruk oluştuğunu gördük. Çok şükür kazasız belasız atlattık. Tarlamda oluşan bu zarar beni üzdü ama kimseye zarar gelmemesi sevindirici” ifadelerini kullandı.