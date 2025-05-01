Özgür Özel, Buğra Gökce’nin Ailesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce’nin ailesini ziyaret etti.

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Özgür Özel, Buğra Gökce’nin Ailesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki temasları çerçevesinde, 23 Mart’ta İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe’nin ailesine moral ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel, Buğra Gökce’nin Ailesini Ziyaret Etti - Resim : 1

Silivri’de gerçekleşen görüşmede, Özel’e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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