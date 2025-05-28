İstanbul'da En Fazla Kaç Büyüklüğünde Deprem Olur? Ünlü Profesör 'Fayın Sigortası Attı' Dedi, Tek Tek Anlattı

İstanbul'da geçtiğimiz ay meydana gelen 6.2'lik depremin endişesi sürüyor. İstanbullular, şehirde büyük bir deprem olup olmayacağını merak ediyor. Son olarak Prof. Dr. Osman Bektaş'tan konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Prof. Dr. Bektaş, Avcılar segmentinde 6.2'den büyük depremin olmayacağını söyledi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
İstanbul'da En Fazla Kaç Büyüklüğünde Deprem Olur? Ünlü Profesör 'Fayın Sigortası Attı' Dedi, Tek Tek Anlattı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'da beklenen olası büyük depremle ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Bektaş, Avcılar segmentinde maksimum 6.2 veya daha küçük depremlerin meydana gelebileceğini söyledi.

İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem tüm İstanbulluları korkuttu. Çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem sonrası daha büyük bir sarsıntının olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Uzmanlar bu konuda fikir ayrılığı yaşıyor. Bazı isimler 7'den büyük bir deprem olacağını söylerken, bazı isimler bunun mümkün olmadığını belirtiyor.

Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'da büyük deprem beklemeyen isimlerden biri. Prof. Bektaş, zaman zaman İstanbul'dan geçen fay hatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerle megakentte yaşayanların yüreğine adeta su serpiyor.

'FAYIN SİGORTASI ATTI'

Prof. Dr. Bektaş, bugün yaptığı yeni bir açıklamayla, Avcılar segmentinde 6.2'den büyük bir depremin olmasının mümkün görünmediğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, şunları yazdı:

"Sürüklenen Avcılar segmenti beklendiği gibi M6,2 depremini durdurarak gerilmeleri Çınarcık Çukuru'na aktarmıştır. Verisi ne? M6,2 depremi fayın sürüklendiği (creep) yerde gelişti (Becker,di.2023). Büyük deprem enerjisi biriktiremeyen fayın bir bakıma sigortası M6,2 ile attı.

Şekilde görüldüğü gibi fayın creep derinliğinin İstanbul'a doğru daha da sığlaşması ve de depremselliğinin azalması Avcılar segmentinin çok zayıf kilitlenmeyle sürüklendiğini gösterir (Uchida, di.,2019). Bu nedenle Avcılar segmenti M6,2 gibi veya daha küçük deprem üretebilir."

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