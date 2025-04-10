Saraçhane Eylemlerinde Tutuklanan 32 Kişiye Tahliye

Saraçhane eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklanan gençlerle ilgili bugün 2 ayrı mahkemede davalar görüldü. 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada gençler “gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet” suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme heyeti tutuklu bulunan 25 kişi hakkında tahliye kararı verdi. Ayrıca davadaki tutuksuz sanıklar hakkında adli kontrol şartı kaldırıldı. Dava duruşmasının birbirini takip eden 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

61. Asliye Ceza Mahkemesi de aynı suçtan yargılanan 5 gencin tahliyesine karar vererek diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol şartını kaldırdı. Gençlerin davası 19 Eylül tarihine ertelendi.

'BİRİNİ BİLE GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ'

Anne Baba Dayanışma Ağı da Bursa’da tutuklu bulunan gençlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Bursa’da tutuklu olan çocuklarımızdan 3 çocuğumuz tahliye edildi. Bursa’da ilk duruşma tarihi 4 Temmuz. Tüm çocuklarımız özgür kalıncaya kadar çocuklarımızın yanındayız. Tek bir çocuğumuzu geride bırakmayacağız” ifadeleri kullanıldı.