Bakan Fidan, Mohamed Nur İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile Ankara'da görüştü" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA