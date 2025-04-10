Antalya'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, D-400 Karayolu üzerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İmamlı Mahallesi istikametinden Alanya yönüne seyir halinde olan Murat Ç. (37) yönetimindeki tıra, aynı yönde ilerleyen Mehmet N. T. (25) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sağ ön koltuğunda oturan Mustafa Toksöz (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından, otomobil sürücüsü Mehmet N. T. ve arka koltukta yolcu olarak bulunan Şükrü T. ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA