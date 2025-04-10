Cinayete Davetiye: Tavuk Dönerde Skandal Bitmiyor

Türkiye genelinde yüzlerce kişinin zehirlendiği tavuk döner skandalında yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Adana’da düzenlenen karnavalda bir dönercinin daha pişmiş tavuğun üzerine çiğ döner takarak vatandaşın hayatını hiçe saydığı anlar ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde 648, Konya’da 400 ve Ardahan’da en az 90 kişinin zehirlenmesine yol açan tavuk döner tartışmaları devam ediyor.

Özellikle pişmiş tavuğun üstüne takılan çiğ dönerler nedeniyle ölümcül tehlikelere davetiye çıkaran esnaflara bir yenisi daha eklendi.

Adana’da merkez parkta düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’nda stant açan ve pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti taktığı anların görüntüsü ortaya çıkan fenomen dönerciye 42 bin 76 lira para cezası kesilirken; tavuk döner standı karnavaldan kaldırılmıştı.

AYNI KARNAVAL AYNI SKANDAL

Aynı karnavalda bu kez başka bir dönercide aynı görüntüler ortaya çıktı. Dönerci ustasının pişmiş tavuk dönerin üstüne çiğ tavuk etini taktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa süre içerisinde yüzlerce kişinin zehirlenmesine yol açan bu eylemin, uzmanların onca uyarısına rağmen ısrarla devam edilmesi ise kar hırsı nedeniyle insanların hayatının nasıl riske atıldığını gözler önüne serdi.

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Kaynak: İHA

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Salmonella zehirlenme
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