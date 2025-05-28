Avukattan Dikkat Çeken Açıklama, Zehra Kınık Cezaevine Girecek Mi?

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızının trafik kazasında ölüme neden olduğu Batın Barlasçeki’nin avukatı açıklamalarda bulundu. Avukat Uysal Uğurlu “Hükmün açıklanması geri bırakılmamıştır. Zehra Kını’ın cezaeine gireceği kuşkusuz” dedi.

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Avukattan Dikkat Çeken Açıklama, Zehra Kınık Cezaevine Girecek Mi?

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in, karıştığı trafik kazasında ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki’nin avukatı açıklamalarda bulundu. Avukat Uysal Uğurlu, 17 yaşındaki Barlasçeki’nin ölümü üzerine görülen ve karara bağlanan davaya ilişkin bilgi verdi. Zehra Kınık’a 5 yıl hapis cezası verildiğini ve bunun 4 yıl 2 aya indirildiğini açıklayan Uğurlu “Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamıştır” dedi.

Verilen hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması sonucu Kınık’ın cezaevine gireceğine değinen Uğurlu “Kınık'ın cezaevinde ne kadar yatacağı, bu sürenin ne kadarının kapalı ceza infaz kurumunda ne kadarı açık ceza infaz kurumunda olacağı kararın kesinleşmesinden sonra infaz savcılığının yapacağı hesaplama ile netlik kazanacaktır. Ancak verilen cezanın miktarı itbari ile şu anki infaz hukukuna göre ceza evine gireceği kuşkusuzdur...” dedi.

MAHKEMEDE NELER YAŞANDI

Kınık hakkında görülen davanın karar duruşmasına ilişkin bilgi veren Uğurlu şöyle konuştu: “İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar celsesi 26 Mayıs’ta yapılmıştır. Soruşturma ve yargılama süresince kusurunun olmadığını beyan eden sanık Fatıma Zehra Kınık'a 5 yıl hapis cezası verilmiş, indirim yapılmış ve neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, ehliyetine de 2 yıl el konulmuş ve yurt dışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verilmiştir. Verilen cezada takdiri indirim dışında da başkaca bir indirim uygulanmamıştır. Neticeten verilen ceza 4 yıl 2 aylık hapis cezasıdır ve bu cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiştir...”

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Kaynak: ANKA

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