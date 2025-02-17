Dava Dosyasına Girdi: Zehra Kınık’a Adli Tıp Kurumu da 'Kusurlu' Dedi

İstanbul'da kullandığı otomobille bir sokaktan ana caddeye çıkarken motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı bilirkişi raporu ortaya çıktı. Daha önce dava dosyasına giren 2 bilirkişi raporundan birinde yüzde 100 kusurlu, diğerinde ise asli kusurlu bulunan Kınık yine asli kusurlu bulundu.

Dava Dosyasına Girdi: Zehra Kınık’a Adli Tıp Kurumu da 'Kusurlu' Dedi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir geçtiğimiz Temmuz ayında Beykoz Kavacık’ta, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmış, olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarparak yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı 2 kişi de yaralanmıştı.

1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan Fatıma Zehra Kınık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Kınık daha sonra da yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için başvurularda bulunmuştu.

Dava Dosyasına Girdi: Zehra Kınık’a Adli Tıp Kurumu da 'Kusurlu' Dedi - Resim : 1

DAHA ÖNCE DE YÜZDE YÜZ KUSURLU BULUNMUŞTU

Zehra Kınık Demir'in "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" iddiasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında, Barlasçeki’nin ailesinin avukatı Uysal Uğurlu’nun talebi ile kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu belirtilmiş ve yüzde 100 kusurlu bulunmuştu.

Daha sonra mahkemenin istemi üzerine iki uzman tarafından ikinci bir bilirkişi raporu hazırlanmış, raporda Zehra Kınık'ın kazanın meydana gelişinde asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Son olarak dosya Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmişti.

Dava Dosyasına Girdi: Zehra Kınık’a Adli Tıp Kurumu da 'Kusurlu' Dedi - Resim : 2

ADLİ TIP KURUMU RAPORU ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı bilirkişi raporu tamamlanarak dava dosyasına girdi. Raporda, Zehra Kınık Demir kazada asli kusurlu bulundu.

Raporda, "Sanık sürücü Fatıma Zehra Kınık Demir, sevk ve idaresindeki otomobil ile olay yeri kavşaktan geçişini kendisine hitaben bulunan 'Dur' trafik işaret levhasını dikkate alarak durup tek yönlü iki şeritli olan yolda araçların seyir durumlarını yeteri kadar kontrol ettikten sonra yapması, ilk geçiş hakkını seyir istikametine göre kavşak kolunun sol tarafından gelen ve seyrine düz devam etmek isteyen müşteki sürücü idaresindeki motosiklete vermesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyerek müşteki sürücü idaresindeki motosiklete çarptığı ve akabinde gerçekleşen olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmekle asli kusurludur." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca raporda, kazada yaşamını yitiren Barlasçeki ise kasksız olarak yolculuk yapması nedeniyle kendi ölümünde alt düzeyde tali kusurlu bulundu.

Zehra Kınık’ın İsteği Acılı Anneyi Çileden Çıkardı, 'Bu Kadar Vicdansız Olamazsın'Zehra Kınık’ın İsteği Acılı Anneyi Çileden Çıkardı, 'Bu Kadar Vicdansız Olamazsın'Güncel

17 Yaşındaki Gencin Ölümüne Neden Olup Ceza Almamıştı... Zehra Kınık Yurt Dışı Yasağının da Kaldırılmasını İstedi17 Yaşındaki Gencin Ölümüne Neden Olup Ceza Almamıştı... Zehra Kınık Yurt Dışı Yasağının da Kaldırılmasını İstediGüncel

'Fatma Zehra Kınık' Davasında Yeni Gelişme: Bilirkişi Raporu Çıktı, Asli Kusurlu Bulundu'Fatma Zehra Kınık' Davasında Yeni Gelişme: Bilirkişi Raporu Çıktı, Asli Kusurlu BulunduGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
fatma zehra kınık Kızılay Kerem Kınık Trafik
Adeta Zehir Seçiyor! Türkiye’den İthal Edilen Salamura Asma Yaprağında 'Pestisit Kokteyli' Adeta Zehir Seçiyor! Türkiye’den İthal Edilen Salamura Asma Yaprağında 'Pestisit Kokteyli'
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
AFAD Duyurdu: Malatya'da Korkutan Deprem Malatya'da Korkutan Deprem
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Ankara'da Sendika Binasında Silahlı Saldırı, Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü
Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi! Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi!
Ankara'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 54'e Yükseldi, Onlarca Kişi Yoğun Bakımda Başkentte Sahte İçki Kabusu Büyüyor