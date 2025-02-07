Zehra Kınık’ın İsteği Acılı Anneyi Çileden Çıkardı, 'Bu Kadar Vicdansız Olamazsın'

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in arabasıyla çarparak ölümüne sebep olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin annesi, Zehra Kınık’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebine isyan etti. Acılı anne “Oğlum gitti, canı gitti, sen eğitimini dert ediyorsun. Bu kadar vicdansız olamazsın” dedi.

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Arabasıyla bir motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne, üç kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir tutuksuz yargılanmış son duruşmada yurtdışı çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etmişti.

Zehra Kınık’ın İsteği Acılı Anneyi Çileden Çıkardı, 'Bu Kadar Vicdansız Olamazsın' - Resim : 1

'BU KADAR VİCDANSIZ OLAMAZSIN'

17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin acılı annesi Hasret Doğan, bu talebe “Ben canımdan fazla değer verdiğim evladım için savaşıyorum. Onlar buna karşılık eğitiminin yarım kaldığını söyleyebiliyor. Benim de hayatım bitti oğlumla beraber. Oğlum gitti, canı gitti. Ve sen eğitimini dert ediyorsun. Gerçekten bu mu yani? Buna sebebiyet vermiş bir insan olarak, bu kadar vicdansız olamazsın” diyerek isyan etti.

Zehra Kınık’ın İsteği Acılı Anneyi Çileden Çıkardı, 'Bu Kadar Vicdansız Olamazsın' - Resim : 2

'DELİRECEK GİBİ OLUYORUM'

Ayakta zor durduğunu belirten Doğan, “Oğlumun o düşme anını bile hayal edemiyorum. O an bana ihtiyaç duydu mu, ne hissetti? Hala bunları düşünüyorum. Buralar beni mahvediyor. Bir anne için, çocuğu düşse en çok annenin canı yanar, ben oğlumu kaybettim bu kaza sonucunda” diyerek acısını dile getirdi.

Zehra Kınık’ın İsteği Acılı Anneyi Çileden Çıkardı, 'Bu Kadar Vicdansız Olamazsın' - Resim : 3

'ONU SON KEZ ÖPEMEDİM'

Batın’ın tek çocuğu olduğunu, şahit olmadıklarını vefatından sonra arkadaşlarından öğrendiğini söyleyen acılı anne şöyle konuştu: Son zamanlar da 'Her an herşey olabilir' derdi bana, hep bu sözle şakalaşırdı. Her an her şey olabilirmiş gerçekten, son dersini verdi bana ve gitti.. 'Hemen geleceğim anne' diyerek çıktığı eve bir daha dönemedi. Onu son kez öpemedim bile, o da beni öpemedi. Hemen gelecekti çünkü. Gelemedi...

Zehra Kınık’ın İsteği Acılı Anneyi Çileden Çıkardı, 'Bu Kadar Vicdansız Olamazsın' - Resim : 4

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Temmuz ayında Beykoz Kavacık’ta Fatma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı.

Motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarparak hayatını kaybetti.

Motosikleti kullanan Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı 2 kişi de yaralandı.

Zehra Kınık’ın İsteği Acılı Anneyi Çileden Çıkardı, 'Bu Kadar Vicdansız Olamazsın' - Resim : 5

YURT DIŞI YASAĞININ KALKMASINI İSTEDİ

Kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan Fatma Zehra Kınık adli kontrol şartıyla serbest kaldı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" iddiasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fatma Zehra Kınık hakkında verilen adli kontrol şartı 30 Ekim'de gerçekleşen ilk duruşmada kaldırıldı.

Davanın ikinci duruşmasında Kınık'ın avukatları, müvekkillerinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

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Kaynak: ANKA

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