Balıkesir'de Senet Operasyonu, 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlara zorla boş senet imzalatarak yüksek faizlerle borçlandırdığını tespit ettiği 5 ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda 5 av tüfeği, 4 çek defteri, 45 senet, 5 tapu senedi, bir ipotek belgesi, 2 borç-alacak defteri, bir gayrimenkul değerleme raporu, 57 av tüfeği kartuşu, bir bıçak, 2 av tüfeği şarjörü ve 3 dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlar sonrasında ise gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA