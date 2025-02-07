Balıkesir'de Senet Operasyonu, 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir’de vatandaşlara zorla boş senet imzalatarak yüksek faizlerle borçlandırdığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 5 adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda çok sayışa senet ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Senet Operasyonu, 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlara zorla boş senet imzalatarak yüksek faizlerle borçlandırdığını tespit ettiği 5 ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Balıkesir'de Senet Operasyonu, 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Resim : 1

Yapılan operasyon sonucunda 5 av tüfeği, 4 çek defteri, 45 senet, 5 tapu senedi, bir ipotek belgesi, 2 borç-alacak defteri, bir gayrimenkul değerleme raporu, 57 av tüfeği kartuşu, bir bıçak, 2 av tüfeği şarjörü ve 3 dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlar sonrasında ise gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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