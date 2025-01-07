'Fatma Zehra Kınık' Davasında Yeni Gelişme: Bilirkişi Raporu Çıktı, Asli Kusurlu Bulundu

Bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada bilirkişi raporunun sonucu belli oldu. Fatma Zehra Kınık, asli kusurlu bulundu.

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'Fatma Zehra Kınık' Davasında Yeni Gelişme: Bilirkişi Raporu Çıktı, Asli Kusurlu Bulundu

İstanbul Beykoz'da kullandığı otomobiliyle çarptığı motosikletteki 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, Yavuz Selim Öztürk ile Muammer Kızıl'ın yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında mahkemenin istediği bilirkişi raporu sonuçlandı.

halktv.com.tr'nin aktardığına göre, bilirkişi, Fatma Zehra Kınık Demir'i asli kusurlu buldu.

'Fatma Zehra Kınık' Davasında Yeni Gelişme: Bilirkişi Raporu Çıktı, Asli Kusurlu Bulundu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kısa süre önce de Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi. Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim'de görüldü.

İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Kaynak: halktv.com.tr

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