Aile Sağlığı Merkezine Taşlı Saldırı, Doktorlara Dehşeti Yaşattılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, Aile Sağlığı Merkezi'nin camları taş atarak kırdı. Saldırganlar, ASM hekimlerinden birine de fiili saldırıda bulundu.

Çirkin saldırı sonrasında açıklama yapan Türk Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal, şunları söyledi: Sağlık çalışanlarına yapılan bu çirkin saldırı kabul edilemez. ASM çalışanlarının yanında olduğumuzu ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınmasını bekliyoruz.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA