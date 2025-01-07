Şaka Amaçlı Ürettiği Çay Şekilli Bardak, Geçim Kaynağı Oldu

Babasına şaka yapmak için ürettiği çay bardağı şekilli mum geçim kaynağı oldu. Feyza Çakır isimli vatandaş, müşterilerin bardağı beğenerek sipariş verdiklerini söyledi.

Şaka Amaçlı Ürettiği Çay Şekilli Bardak, Geçim Kaynağı Oldu

Kahramanmaraş'ta hediyelik ürünler satan bir esnafın, babasına şaka amaçlı yaptığı çay şeklindeki mum geçim kaynağı oldu.

Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı'nda kendine ait iş yerinde çay şeklinde mumlar satarak ekonomisine katkı sağlayan Feyza Çayır, "Şu ana kadar çay şeklindeki mumlara ilgi ve alaka çok yoğun" dedi.

Çayır, "Bu jel mumları babamdan esinlendim. Babam çay tiryakisidir. Kendisi demlik demlik çay içer. Daha sonra böyle bir tasarım aklıma geldi bunu yapabilirim dedim ve yaptım. Babama şaka yapmak amaçlı yapmıştım bu tasarımı ama şu an çok ilgi görüyor. Mesela dükkanıma gelen insanlar bardağı görünce 'burada çay bardağınızı unutmuşsunuz' diyorlar. Genellikle görselliğini beğenip alıyorlar hediyelik olarak alıyorlar bu şekilde sipariş veriyorlar. Ve şu an bu mumlar benim geçim kaynağım oldu" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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