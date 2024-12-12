Kerem Kınık'ın Kızı Fatma Zehra'nın Ölümlü Kazasında Keşif: 'Kusurum Yok' Diyerek Kendini Savundu

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın motosikletli bir vatandaşa çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olduğu kazada, bugün kazanın meydana geldiği yerde keşif yapıldı.

30 Ekim’de İstanbul Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, Fatma Zehra Kınık Demir'in adli kontrol kararı kaldırılmış ve kazanın meydana geldiği yerde keşif yapılmasına karar verilmişti.

Keşfe Fatma Zehra Kınık Demir de katılırken, keşif zaptında, Zehra Kınık Demir’in “Yapılan keşfe bir diyeceğim yoktur. Bu yolda aracımla seyir halindeyken durdum, kontrollerimi yaptım. Yoldan geçen minibüs bana yol verdi. Kontrolümü yaparak yola çıktım. Trafik kurallarına uygun davrandım. Oluşan kazada kusurum yok” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Ayrıntılı raporun hazırlanması için mahkeme tarafından bilirkişilere 30 gün süre verildiği bildirildi.

KINIK HAKKINDA NE CEZA İSTENİYOR?

Kınık Demir hakkında, bir kişinin ölümüne iki kişinin ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame hazırlandı. İddianamede, Kınık Demir hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Birgün