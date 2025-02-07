Çiftçilerden Seralarda 'Soğuk' Nöbeti: Sabaha Kadar Gözlerini Kırpmıyorlar

Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Antalya'da çiftçiler, seralarındaki ürünleri don tehlikesine karşı korumak için nöbete başladı. Akşam saatlerinde başlayan nöbet, sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.

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Çiftçilerden Seralarda 'Soğuk' Nöbeti: Sabaha Kadar Gözlerini Kırpmıyorlar

Serik ilçesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken, çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak için nöbet tutuyorlar. Seralarında soba yakan çiftçiler, demledikleri çay eşliğinde gece boyunca ürünlerini kontrol ediyorlar. Akşam saatlerinde başlayan nöbet, sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.

Çiftçilerden Seralarda 'Soğuk' Nöbeti: Sabaha Kadar Gözlerini Kırpmıyorlar - Resim : 1

Burmahancı Mahallesi'nde biber üretimi yapan İbrahim Uslu, "Sezon soğukların gelmesiyle başladı. Uykusuz gecelerde soba yakmaya devam ediyoruz. Ürünleri sağlıklı yetiştirmek için bu saatte komşularla beraber akşamın geç vaktinde nöbete başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar ürünleri kontrol ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz, kolay ekmek yok. Her gün soba yakıyorsun, külünü temizliyorsun. Kolay bir iş değil. Üretim zor iş. Gece sık sık dereceleri kontrol ediyoruz. Dereceler düştüğü zaman seralarımızı kontrol ediyoruz" dedi.

Çiftçilerden Seralarda 'Soğuk' Nöbeti: Sabaha Kadar Gözlerini Kırpmıyorlar - Resim : 2

Çiftçi Abdullah Çetin ise "Seraları don vurmasın diye gecenin 3'ünde kalkıp geliyoruz. Çocuklarımızın rızkını kazanmak için mücadele ediyoruz. Şu an nöbetteyiz hep beraber. Komşularla beraber birbirimize destek oluyoruz. Ortalama 3 derecede sobalarımızı yakıyoruz. Çünkü çok bekletirsen bitki üşümeye başlar, o yüzden erken yakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Çiftçilerden Seralarda 'Soğuk' Nöbeti: Sabaha Kadar Gözlerini Kırpmıyorlar - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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