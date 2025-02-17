AFAD Duyurdu: Malatya'da Korkutan Deprem

AFAD, saat 18.41'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AHMET ERCAN'DAN AÇIKLAMA

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ercan, paylaşımında "18.41’de Pütürge-Malatya’da olan M4,5 luk deprem, 2023’ün küçük bir artçısıdır. Büyük deprem gelmesi şaşırtıcı olur." ifadelerine yer verdi.

18.41’de Pütürge-Malatya’da olan M4,5 luk deprem, 2023’ün küçük bir artçısıdır. Büyük deprem gelmesi şaşırtıcı olur. pic.twitter.com/b2nimQYbaQ — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 17, 2025

'OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem ile ilgili olumsuz bir bildirim almadıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de şu ana kadar 112 komuta merkezine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını belirterek, herkese "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada da deprem sonrası kentte AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtilerek, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi