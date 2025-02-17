Kaçak Kazıya Büyük Darbe

Manisa'da Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapıldığını tespit ederek harekete geçti. Düzenlenen operasyonda tespit edilen kazı alanına yakın bir noktada bulunan N.Ü. ve aynı şahsa ait bir araç içerisinde bir adet dedektör ele geçirildi.



Kazı alanında yapılan incelemede ise 2 adet merdiven, 1 adet jeneratör, 1 adet takım çantası, 1 adet çeki demiri, 1 adet dedektör, 1 adet balyoz, 1 adet hiti ve kazı kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken N.Ü. isimli şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA