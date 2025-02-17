Kaçak Kazıya Büyük Darbe

Manisa'nın Kula ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Kaçak Kazıya Büyük Darbe

Manisa'da Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapıldığını tespit ederek harekete geçti. Düzenlenen operasyonda tespit edilen kazı alanına yakın bir noktada bulunan N.Ü. ve aynı şahsa ait bir araç içerisinde bir adet dedektör ele geçirildi.

Kaçak Kazıya Büyük Darbe - Resim : 1
Kazı alanında yapılan incelemede ise 2 adet merdiven, 1 adet jeneratör, 1 adet takım çantası, 1 adet çeki demiri, 1 adet dedektör, 1 adet balyoz, 1 adet hiti ve kazı kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken N.Ü. isimli şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Ablasının Bir Sözü Şoke Eden Gerçeği Ortaya Çıkardı! Yıllarca Baba Dediği Adam Meğer... Ablasının Bir Sözü Şoke Eden Gerçeği Ortaya Çıkardı! Yıllarca Baba Dediği Adam Meğer...
Ayvalık'ta İkinci Öğrenci Lokantası Açıldı Ayvalık'ta İkinci Öğrenci Lokantası Açıldı
Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
Ankara'da Sendika Binasında Silahlı Saldırı, Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü
Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi! Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi!
Ankara'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 54'e Yükseldi, Onlarca Kişi Yoğun Bakımda Başkentte Sahte İçki Kabusu Büyüyor