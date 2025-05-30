Bingöl'deki Korkutan Deprem Sonrası Profesörlerden Peş Peşe Açıklama: Daha Büyük Bir Depremi Tetikler mi?

Bingöl'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklama geldi. Prof. Dr. Ercan, "Doğu Anadolu Kırığının ikincil Demirkanat kolunda olmuştur. Yedisu Kırığını germesi söz konusu değildir." derken, Prof. Dr. Bektaş, "Maraş deprem çiftinin kuzeye yaptığı stres transferi bu kümeyi daha da büyütecektir." ifadelerini kullandı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Bingöl'deki Korkutan Deprem Sonrası Profesörlerden Peş Peşe Açıklama: Daha Büyük Bir Depremi Tetikler mi?

Türkiye'de yaşanan depremler herkesi endişelendiriyor. Büyük deprem beklenen bölgelerden biri olan Bingöl'de dün meydana gelen deprem de yine paniğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 20.14'te Kiğı ilçesinde kaydedilen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.

'YEDİSU KIRIĞINI GERMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Depremin ardından bölgede yaşayanlar daha büyük bir depremin olup olmayacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi. Prof. Dr. Ercan, depremin daha büyük bir depremi tetiklemeyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:

"Bingöl Kiği-Dallıca’da M4,3’lük küçük deprem 20:14:31’de 5 km derinde, Doğu Anadolu Kırığının ikincil Demirkanat kolunda olmuştur. Yedisu Kırığını germesi söz konusu değildir. Bu bölge M7,3’e kadar deprem üreten bir KAK-DAK çatağıdır. Bölge gerilmekte olup, Türkiye’de en çok deprem üreten yerdir. Ne var ki, olan küçük deprem yıkıcı değildir. Yerel bir gerginlik boşalmasıdır. Daha büyüğü gelirse şaşırırım."

NACİ GÖRÜR'DEN 'YEDİSU' AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Naci Görür, faylarda stres değişimine işaret ederek, vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedisu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun."

'STRES TRANSFERİ' UYARISI

Prof. Dr. Osman Bektaş ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin Bingöl'den geçen faylara stres transferi yaptığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Bektaş, şunları kaydetti:

"M4,3 BİNGÖL-KİGİ DEPREMİ KAF ve DAF larının oluşturdukları bloklu yapıların çevresinde VARTO DEPREM KÜMESİ ( 1966 Varto 6,9. 1971 Bingöl 6,8. 2003 Bingöl 6,4. 2010 Kovancılar,5,9) mevcuttur. Maraş deprem çiftinin kuzeye yaptığı stres transferi bu kümeyi daha da büyütecektir."

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