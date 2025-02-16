AFAD Duyurdu: Bingöl'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl Valiliği, depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD depremin, saat 02.24’te meydana geldiğini ve 12.79 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 15, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Yedisu (Bingöl)
Tarih:2025-02-16
Saat:02:24:45 TSİ
Enlem:39.37 N
Boylam:40.63333 E
Derinlik:12.79 km
Detay:https://t.co/TOKBcyiCT6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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