AFAD Duyurdu: Bingöl'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl Valiliği, depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu: Bingöl'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Duyurdu: Bingöl'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem - Resim : 1

AFAD depremin, saat 02.24’te meydana geldiğini ve 12.79 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

AFAD Duyurdu: Bingöl'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem - Resim : 2

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Ege Denizi'nde Bir Şiddetli Deprem DahaEge Denizi'nde Bir Şiddetli Deprem DahaGüncel

Rusya'da Korkutan Deprem, 6.4 İle SallandılarRusya'da Korkutan Deprem, 6.4 İle SallandılarDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Bingöl AFAD Son Depremler
Son Güncelleme:
Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor
Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak? Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Dışarı Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün, Sağanak Yağış Vuracak Meteoroloji Uyardı: Dışarı Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün, Sağanak Yağış Vuracak
Göz Göre Göre Katliam! İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar
ÇOK OKUNANLAR
Göz Göre Göre Katliam! İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Dışarı Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün, Sağanak Yağış Vuracak Meteoroloji Uyardı: Dışarı Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün, Sağanak Yağış Vuracak
İstanbul'da Korku Dolu Gece: Kolonlar Çatladı, Bina Tahliye Edildi İstanbul'da Korku Dolu Gece: Kolonlar Çatladı, Bina Tahliye Edildi
Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi? Hangi İsimler Görevlendirildi? Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi?
Remzi Özdemir: Artışı Büyük Olacak Remzi Özdemir: Artışı Büyük Olacak