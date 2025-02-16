AFAD Duyurdu: Bingöl'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD depremin, saat 02.24’te meydana geldiğini ve 12.79 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi