Rusya'da Korkutan Deprem, 6.4 İle Sallandılar

Rusya'nın Altay bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede alarm durumuna geçildi.

Rusya'da Korkutan Deprem, 6.4 İle Sallandılar

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi, Rusya'nın Altay bölgesinin merkez üssü olduğu 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Koş-Agaç köyünün 27 kilometre güneybatısında gerçekleşti.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Altay Bölge Valisi Andrey Turçak, depremin ardından bölgede yüksek hazırlık durumuna geçildiğini söyledi. Bazı yerleşim yerlerinde ve okullarda, dersler ile etkinliklerin iptal edildiğini aktaran Turçak, ilk belirlemelere göre depremde, can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etti.

ABD Texas'ta 5 Büyüklüğünde DepremABD Texas'ta 5 Büyüklüğünde DepremDünya

Naci Görür’den Zemini Çürük İl İçin Korkutan Uyarı, Tehlike Bir Değil İki TaneNaci Görür’den Zemini Çürük İl İçin Korkutan Uyarı, Tehlike Bir Değil İki TaneGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Deprem
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 Bin 264’e Yükseldi Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 Bin 264’e Yükseldi
Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor
İsrail 369 Filistinliyi Serbest Bıraktı İsrail 369 Filistinliyi Serbest Bıraktı
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı: 'Millet Adına Göreve Davet Ediyoruz' CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı
Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak
Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti