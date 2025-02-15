Rusya'da Korkutan Deprem, 6.4 İle Sallandılar

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi, Rusya'nın Altay bölgesinin merkez üssü olduğu 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Koş-Agaç köyünün 27 kilometre güneybatısında gerçekleşti.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Altay Bölge Valisi Andrey Turçak, depremin ardından bölgede yüksek hazırlık durumuna geçildiğini söyledi. Bazı yerleşim yerlerinde ve okullarda, dersler ile etkinliklerin iptal edildiğini aktaran Turçak, ilk belirlemelere göre depremde, can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA