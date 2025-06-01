Türk Telekom'dan Büyük Adım! 5G Altyapısıyla Endüstride Yeni Dönem

Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine liderlik eden Türk Telekom, 5G teknolojileri konusundaki öncü konumunu sürdürüyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde 28-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen WIN EURASIA Fuarı’nda bu yıl “Odağımız Otomasyon” teması öne çıkarken, fuarda kurulan 5G Arena’nın ana destekçisi Türk Telekom oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Türk Telekom'dan Büyük Adım! 5G Altyapısıyla Endüstride Yeni Dönem

Türk Telekom’un güçlü fiber altyapısı üzerinden hayata geçirilen 5G Arena, Nokia ile yürütülen teknoloji çözüm ortaklığı kapsamında kurgulandı. Etkinlikte, 32 farklı teknoloji geliştirici firmanın hazırladığı 22 özgün 5G kullanım senaryosu, ziyaretçilere eş zamanlı olarak deneyimletildi.

5G’YE EN HAZIR OPERATÖR VURGUSU

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sağlıktan sanayiye, tarımdan ulaşıma kadar pek çok alanda öncü 5G uygulamalarını hayata geçirdik. Güçlü fiber altyapımız ve mobil baz istasyonlarımızla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz. Bu fuarda endüstriyel 5G deneyimini doğrudan katılımcılarla buluşturmanın heyecanını yaşadık” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'dan Büyük Adım! 5G Altyapısıyla Endüstride Yeni Dönem - Resim : 1

Özden ayrıca, “Geleceğin teknolojilerinin temelini oluşturan otomasyon çözümlerine katkı sunarken, 81 ilde yaygınlaştırdığımız 482 bin kilometrelik fiber altyapımızla Türkiye’yi yarının teknolojilerine hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.

YENİ NESİL UYGULAMALARA KATKI SÜRECEK

Türk Telekom’un fuarda sunduğu 5G deneyimiyle birlikte, sanayiden spora, eğitimden kültür-sanat alanına kadar geniş bir yelpazede dijitalleşme olanakları gündeme taşındı. Şirket, önümüzdeki dönemde de yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi ve bu çözümlerin farklı sektörlere entegre edilmesi konusunda aktif rol oynamayı sürdürecek.

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