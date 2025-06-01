İstanbul'un Mayıs Ayı Enflasyonu Belli Oldu

İTO, İstanbul'un mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Verilere göre, fiyatlar aylık yüzde 2,83 arttı. İstanbul'un enflasyonu mayıs ayında yıllık yüzde 46,57 oldu.

İstanbul'un Mayıs Ayı Enflasyonu Belli Oldu

Mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,83 olarak gerçekleşti.

2024 Mayıs ayına göre 2025 Mayıs ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 46,57 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre gıda harcamaları grubunda yüzde 3,24, konut harcamaları grubunda yüzde 3,10, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 2,52, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,06, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,79, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,70, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 1,12, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,88, sağlık harcamaları grubunda yüzde 0,72, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,15 artış izlenirken, eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,01 azalış izlendi.

Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda değişim izlenmedi.

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Kaynak: İHA

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