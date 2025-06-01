SPK'dan 6 Şirkete Onay Çıktı

Bedelli sermaye artırımı kapsamında Kron Teknoloji AŞ’nin 85 milyon 611 bin 78 liralık ve ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 65 milyon liralık başvuruları kabul edildi. Bedelsiz artırım izni ise Kuzey Boru AŞ’ye 500 milyon lira, Pasifik Teknoloji AŞ’ye 466 milyon lira, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’ye iç kaynaklardan 400 milyon lira ve kar payından 1 milyar 490 milyon lira, Türkiye Sigorta AŞ’ye ise kar payından 5 milyar lira üzerinden verildi.

BORÇLANMA ARACI İHRACINA GENİŞ KAPSAMLI ONAY

Kurul, 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu da onayladı. Bu kapsamda Ulusal Faktoring AŞ’ye 400 milyon lira, Doğru Varlık Yönetim AŞ’ye 300 milyon lira, Marbaş Menkul Değerler AŞ’ye 846 milyon lira, Çağdaş Faktoring AŞ’ye 2 milyar 766 milyon 250 bin lira, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 5 milyar lira, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye 3 milyar 950 milyon lira, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ’ye 10 milyar lira, Opet Petrolcülük AŞ’ye 6 milyar lira, Burgan Bank AŞ’ye 5 milyar lira, Midas Menkul Değerler AŞ’ye 1 milyar 250 bin lira ve Türkiye İş Bankası AŞ’ye 500 bin avro karşılığı borçlanma aracı ihracı için izin verildi.

Ayrıca QNB Varlık Kiralama AŞ’nin 10 milyar lira ve Katılım Varlık Kiralama AŞ’nin 5 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvuruları da onaylandı.

3 GİRİŞİM SERMAYESİ FONUNA KURULUŞ İZNİ

SPK, yatırım fonları alanında da yeni izinler verdi. Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin Anadolu Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Pardus Portföy Yönetimi AŞ’nin Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Rota Portföy Yönetimi AŞ’nin PİN İçecek ve Gıda Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluş başvuruları uygun bulundu.

AÇIĞA SATIŞ VE DİĞER TEDBİRLER 4 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK

Kurul ayrıca, Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanmakta olan geçici düzenlemelerin süresini uzattı. Açığa satış işlemleriyle ilgili mevcut yasağın, pay geri alımlarındaki kolaylaştırmaların ve kredili işlemlerde öz kaynak oranına ilişkin esnekliğin 4 Temmuz seans sonuna kadar süreceği belirtildi.

MEVZUATA AYKIRI İŞLEMLERE CEZA YAĞDI

SPK, bazı şirket ve kişilere yönelik idari para cezaları da uyguladı. Halka arz sürecinde hazırlanan fiyat tespit raporunda mevzuata aykırılıklar tespit edilen bir şirkete 1 milyon 663 bin 944,89 lira ceza kesildi. Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında yapılan işlemler nedeniyle 5 kişiye toplamda 14 milyon 673 bin 474,79 lira idari para cezası verildi.

3 KİŞİYE 2 YIL İŞLEM YASAĞI, 12 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) hisseleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler dolayısıyla 3 kişi hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı kararı alındı. Ayrıca çeşitli piyasa ihlalleri nedeniyle 2 içerik sağlayıcısı ve 10 kişi hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

36 İNTERNET SİTESİNE VE 5 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Yurt dışında izinsiz şekilde kaldıraçlı işlem sunduğu tespit edilen 36 internet sitesi için erişim engeli uygulanması amacıyla gerekli hukuki sürecin başlatılmasına karar verildi. Bunun yanında izinsiz kripto varlık hizmeti sunan 5 internet sitesi ile bunlara ait sosyal medya hesapları ve uygulamalara da erişim engeli getirildi.

Kaynak: AA