Teknoloji Devleri Birbirine Düştü! Kirli Çamaşırlar Ortaya Döküldü

ESKİ ANLAŞMA BİTTİ, YENİSİ YAPILMADI

Maxell’in mahkemeye sunduğu belgelerde, Samsung’un 2011’e kadar Hitachi Consumer Electronics ile geçerli bir lisans anlaşması çerçevesinde bu teknolojileri yasal olarak kullandığı ifade edildi. Ancak 2021 yılında bu anlaşmanın sona erdiği, Maxell’in yeni bir lisans anlaşması için girişimlerde bulunduğu, fakat iki taraf arasında herhangi bir mutabakata varılamadığı aktarıldı. Maxell, tüm uyarılara rağmen Samsung’un bu teknolojileri kullanmaya devam ettiğini ve bunun kasıtlı bir ihlal olduğunu savundu.