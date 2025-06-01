Teknoloji Devleri Birbirine Düştü! Kirli Çamaşırlar Ortaya Döküldü
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'de sonuçlanan bir patent davasında ağır bir tazminatla karşı karşıya kaldı. Japonya merkezli Maxell firması tarafından açılan davada, jüri Samsung'un izinsiz patent kullanımı nedeniyle tam 117,7 milyon dolar ödemesine hükmetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Teksas eyaletinde görülen davada, Samsung’un geliştirdiği bazı akıllı telefon, tablet ve akıllı ev sistemlerinde Maxell’e ait yedi farklı teknolojik buluşun izinsiz kullanıldığına karar verildi. Mahkeme, ihlale konu olan patentlerin hem donanım hem de yazılım alanlarını kapsadığını; kullanıcı arayüzlerinden görüntü işleme sistemlerine kadar geniş bir yelpazede Maxell'in haklarının ihlal edildiğini belirtti.
ESKİ ANLAŞMA BİTTİ, YENİSİ YAPILMADI
Maxell’in mahkemeye sunduğu belgelerde, Samsung’un 2011’e kadar Hitachi Consumer Electronics ile geçerli bir lisans anlaşması çerçevesinde bu teknolojileri yasal olarak kullandığı ifade edildi. Ancak 2021 yılında bu anlaşmanın sona erdiği, Maxell’in yeni bir lisans anlaşması için girişimlerde bulunduğu, fakat iki taraf arasında herhangi bir mutabakata varılamadığı aktarıldı. Maxell, tüm uyarılara rağmen Samsung’un bu teknolojileri kullanmaya devam ettiğini ve bunun kasıtlı bir ihlal olduğunu savundu.
ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI
Davanın etkileri yalnızca Amerika ile sınırlı kalmadı. Maxell, Almanya ve Japonya’da da benzer içerikli hukuki süreçler başlattı. Ayrıca, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na başvurarak, Samsung’un bazı ürünlerinin ülkeye ithalatına kısıtlama getirilmesini talep etti. Bu gelişme, uluslararası ticarette de önemli yankı buldu.
SAMSUNG KARARA İTİRAZ EDECEK
Samsung cephesi ise mahkemenin verdiği kararı kabul etmiyor. Şirketin hukuk ekibi, kararın ardından temyiz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili detaylı hukuki değerlendirme yapılacağı ve sürecin üst mahkemeye taşınacağı belirtildi.