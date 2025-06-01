Yıllardır Beklenen Hamle Geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakana Talimat Verdi: ‘Bu Konuda Adım Atalım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanser tedavisinde kullanılan ve SGK kapsamına alınmadığı için hastaların ciddi maddi yüklerle karşı karşıya kaldığı ‘akıllı ilaçlar’ın yerli üretimi için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili tüm bakanlıklara bu alanda hızlı ve etkin adımlar atılması yönünde talimat verdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, vatandaşların sağlık alanında en çok sorun yaşadığı konuların başında gelen akıllı ilaçlara erişim sıkıntısı, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi.

İLAÇ FİYATLARI 2 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Şu an ithalat yoluyla temin edilen bu ilaçların maliyeti, kullanılan doza ve tedavi süresine göre değişiyor. Fiyatlar 100 bin TL’den başlayıp, bazı durumlarda 2 milyon TL’yi bulabiliyor. Örneğin 12 kür süren bir tedavi, hastaya yaklaşık 2,2 milyon TL’ye mal olabiliyor. SGK’nın bu ilaçları karşılamaması nedeniyle birçok hasta mahkemelere başvurmak zorunda kalıyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN İKİ BAKANA TALİMAT

Yaşanan sıkıntılar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. TOGG, İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, yerli akıllı ilaç üretimi içinse diğer ilgili bakanlıklara derhal çalışmalara başlanması yönünde talimat verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi