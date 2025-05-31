Bakan Alparslan Bayraktar Tek Tek Anlattı: Gabar Dağı'ndaki Petrol Üretimi Ne Durumda?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Bayraktar, son 22 yılda enerji ithalatına ödenen toplam miktarın 1 trilyon doları bulduğunu belirterek, "Bu parayla 200 Atatürk Barajı, 100 nükleer reaktör veya 91 İstanbul Havalimanı yapılabilirdi" dedi.

GÜNDE 80 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ

Türkiye'nin en büyük petrol keşfini Şırnak'taki Gabar Dağı'nda gerçekleştirdiğini anımsatan Bayraktar, bölgede günlük 80 bin varil üretim kapasitesine ulaşıldığını aktardı. Yıllık 2 milyar dolar gelir sağlanan bu üretimin, yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da bölgeye büyük katkı sunduğunu ifade eden Bayraktar, "Şırnak'ta 3.200 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bölgenin gençlerinin, kadınlarının artık gelecekten beklentileri var. Bu, belki de projenin ekonomik değerinden daha kıymetli" diye konuştu.

Geçmişte terörle anılan Gabar'ın artık üretim ve umutla anıldığını dile getiren Bayraktar, "Bu proje, sadece enerji yatırımı değil, Türkiye'nin terörden arındığı bir geleceğe yürüyüşünün sembolüdür. Planlı, istikrarlı yönetimlerle çok daha büyük adımlar atacağız" dedi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak. Ekonomik değeri büyük olmakla beraber artık Şırnak'ta, Gabar'da, 3 bin 200 kişiye istihdam sağladığımız bu projeyle, bundan sonra geliştireceğimiz projelerle artık o bölgenin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının gözlerinde umut var, hayata dair beklentiler ve büyük bir gelecek hayali var. Bu, bu işin ekonomik değerinden belki de daha kıymetli bir şey.

Şimdi 'Terörsüz Türkiye'yi konuştuğumuz bu atmosferde, Gabar projesi çok daha büyük bir anlam kazanıyor. İnşallah ülkemiz terörden tamamen kurtulduğu durumda çok daha büyük, güzel işler yapacağız, daha aydınlık bir Türkiye'ye hep beraber ilerleyeceğiz. Bu işler, çok önemli planlamalarla, istikrarla, arka arkaya devam eden yönetimlerle oluyor."

Kaynak: AA