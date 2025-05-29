Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Canlı Yayında Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tv100 Özel Röportaj’da Kübra Par’ın sorularını yanıtlıyor.

Bakan Bayraktar enerji sektöründe yürütülen projeler, hayata geçirilen yatırımlar ve geleceğe dönük atılımlara ilişkin merak edilenleri anlatıyor.

'TÜRK PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMACILIĞINDA BUGÜN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR'

Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"Bugün bizim için Türk petrolcülüğünün çok önemli bir günü çünkü bir ilk oldu. Türkiye çok kısa bir süre önce başladığı petrol ve doğal gazını denizlerinde arama stratejisinde bugün ilk kez deniz üstünde doğal gazı işleme ile ilgili bir sürece giriyor. Bunu yapacak olan da yüzer arama platformumuz Osman Gazi. Türk petrol doğal gaz aramacılığında yeni bir çağ, dönem açılıyor diyebiliriz. 29 Mayıs olması da bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi yıl dönümüne denk geldi. Bizim yüzen üretim platformu ile ilgili ilk çalışmalarımız 8 ay önce Çanakkale’de başladı. İlk faz tamamlandı ve bugün de boğazı geçerek 36 buçuk saat sonra Filyos’a ulaşacak. Orada da 1 yıllık önemli bir süreç bizi bekliyor ve sonrasında 20 yıl görev yapacağı Filyos gaz sahasında göreve başlayacak.

'DENİZİN ORTASINA ENDÜSTRİYEL TESİS KURDUK'

Sakarya gaz sahasında keşif sonrası çok hızlı bir şekilde üretimle ilgili planlamamızı yaptığımızda 1. Fazda üretim tesisini karada kurduk. Şu anda 9.5 milyon metreküp buradan günde gaz üretiliyor. Bu saha denizden 160 km mesafede Karadeniz’in ortasında bir lokasyon. Deniz derinliği 2 bin metrenin üzerinde olan bir yer. Deniz tabanından sonra da oradan çıkardığımız gazı borularla taşıyıp karaya getiriyoruz ve burada bazı işlemlere tabii tutuyoruz. Bu yeni dönemde deniz üstünde bu platform vasıtasıyla yapıp tekrar deniz tabanından karaya kadar ulaştırmış olacağız. Bu yüzen üretim platformu 20 yıl boyunca şu anda yaptığımız keşifteki gazı üretmekle meşgul olacak. Bu platform 16 çelik halatla deniz altına sabitlenecek ve orada üretim yapmayı sürdürecek. Bir nevi denizin ortasına endüstriyel tesis kurduk

'DÜNYANIN EN MODERN DENİZ FİLOSUNA SAHİBİZ'

2016 yılında petrol ve doğal gaz aramacılığında Türkiye yeni bir faza geçti. Orada hedefimiz şuydu: İktidarlarımız döneminde 2004’ten beri Türkiye’nin Karadeniz’de aramaları hep var. 6 tane derin deniz sondajı yapmışız. 2016’dan sonra ise kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle bu işi yapmaya başladık ve 2020 Ağustos ayında da bu keşif geldi. Bu filo dünyanın 6’ncı büyük filosu. Yakın zamanda bu filo daha da genişleyebilir. Şu anda ama dünyanın en modern deniz filosuna sahip ülke Türkiye.

TÜRKİYE'NİN SİSMİK VE SONDAJ GEMİ FİLOSU

Filomuza ilk olarak sismik aramayla başladık. Bunlardan ilki Barbaros Hayrettin Paşa adını verdiğimiz Sismik Araştırma Gemimiz. 2’nci gemimiz Oruç Reis ve şu an Somali’de görev yapıyor. Oruç Reis, dizaynından yapımına kadar tamamen Türkiye’de tasarlanmış bir gemi. Bu gemiler 2 ve 3 boyutlu sismik aramalar yapıyorlar. 2 boyutlu sismiği yerin röntgenini çekmeye ve 3 boyutlu sismiği ise bir nevi tıbbi olarak MR çeken bir makineye benzetebiliriz."

Sondaj gemilerimiz ise Fatih, Yavuz ve Kanuni, son olarak ise Abdülhamit Han… Bunlar da 12 bin metreye kadar sondaj yapma kabiliyetine sahip dünyanın en modern sondaj gemileri. Bu gemilerimiz sondaj gemisi ve sismik destek gemileri ile birlikte geniş ve modern bir filoya sahibiz."

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE ZAM VAR MI?

Bakan Bayraktar, doğal gaz ve elektriğe yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda doğal gaz ve elektrikte öyle bir planlamamız yok. Bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Elektrik tarafında düşünmüyoruz, doğal gaz tarafına bir bakmamız lazım. Çünkü doğal gaza çok uzun bir zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: tv100