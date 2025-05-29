Mersin’de Çevre Katliamı! Yüzlerce Ağacı Kesip Kaçmışlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir narenciye bahçesinde bulunan 460 ağaç kimliği belirsiz şahıslar tarafından kesildi.

Mersin’de Çevre Katliamı! Yüzlerce Ağacı Kesip Kaçmışlar

Türkiye genelinde çevreye zarar veren uygulama ve kişilere yönelik protestolar sık sık gündeme gelirken, son olarak Mersin’in Tarsus ilçesinde 460 ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Alınan bilgiye göre, H.K.’ya ait Çöplü Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde bulunan 460 mandalina ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Şikayet üzerine Jandarma olayla alakalı inceleme başlattı.

Ağrı'daki Altın Madeni Projesine Protesto HazırlığıAğrı'daki Altın Madeni Projesine Protesto HazırlığıGüncel
Bakan Kurum Duyurdu: 'Şehrin Kalbi Burada Atacak'Bakan Kurum Duyurdu: 'Şehrin Kalbi Burada Atacak'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin Tarsus
Kastamonu'nun Her Köşesine Ekildi! Sayısı 70 Bini Aştı... Renk Renk Kastamonu'nun Her Köşesine Ekildi! Sayısı 70 Bini Aştı
Çayın Bu Faydasını Kimse Bilmiyordu! Resmen Şifaya Adını Veriyor Çayın Bu Faydasını Kimse Bilmiyordu! Resmen Şifaya Adını Veriyor
Samsun'da Akraba Dehşeti! Evine Misafirliğe Gittiği Kadına Kabusu Yaşattı, Yardım Çığlıkları Sokağı İnletti Samsun'da Akraba Dehşeti! Evine Misafirliğe Gittiği Kadına Kabusu Yaşattı
Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketmenin Sağlığa Etkileri Neler? Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketmenin Sağlığa Etkileri Neler?
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi
Akfen İnşaat KAP'a Resmen Bildirdi! Bir Kez Daha Uzatıldı Akfen İnşaat KAP'a Resmen Bildirdi! Bir Kez Daha Uzatıldı
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar Bayramda Ünlüler Servet Kazanacak