Mersin’de Çevre Katliamı! Yüzlerce Ağacı Kesip Kaçmışlar
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir narenciye bahçesinde bulunan 460 ağaç kimliği belirsiz şahıslar tarafından kesildi.
Türkiye genelinde çevreye zarar veren uygulama ve kişilere yönelik protestolar sık sık gündeme gelirken, son olarak Mersin’in Tarsus ilçesinde 460 ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi.
Alınan bilgiye göre, H.K.’ya ait Çöplü Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde bulunan 460 mandalina ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.
Şikayet üzerine Jandarma olayla alakalı inceleme başlattı.
Kaynak: İHA