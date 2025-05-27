Bakan Kurum Duyurdu: 'Şehrin Kalbi Burada Atacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde ağır yıkım yaşayan Kahramanmaraş'taki Tarihi Kapalı Maraş Çarşı'yı tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Bakan Kurum, sadece bir yapıyı değil kültürü de yeniden canlandırdıklarını belirterek, "Tarihi Kapalı Maraş Çarşı’mız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak" dedi.

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Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın yeniden inşa süreci devam ediyor. Kent genelinde yapılan çalışmalar sonucunda tamamlanan binlerce konut hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde büyük yıkım yaşayan tarihi Kapalı Maraş Çarşısı'nın tamamlandığında şehrin kalbinin orada atacağını söyledi.

'UMUDU DA YENİDEN CANLANDIRIYORUZ'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum, "Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşı’mız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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