Miras Kavgası Can Aldı! Sokak Ortasında Kardeşini Vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ortasında miras kavgası can aldı. Bir süredir husumetli olduğu ağabeyi Fikri Küçük tarafından av tüfeğiyle vurulan İsmail Küçük yaşamını yitirdi. Fikri Küçük gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Miras Kavgası Can Aldı! Sokak Ortasında Kardeşini Vurdu

Olay, saat 14.30 sırlarında Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak’ta yaşandı. Fikri Küçük miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük’e av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Küçük kanlar içinde yere yığıldı, Fikri Küçük ise kaçarak, uzaklaştı.

Miras Kavgası Can Aldı! Sokak Ortasında Kardeşini Vurdu - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İsmail Küçük ambulansla önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan İsmail Küçük, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Miras Kavgası Can Aldı! Sokak Ortasında Kardeşini Vurdu - Resim : 2

GÖZALTINA ALINDI

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Fikri Küçük kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Emekli Polis Otobüs Durağında Canına KıydıEmekli Polis Otobüs Durağında Canına KıydıGüncel
Balıkesir'de Ev Sahibi Vahşeti! Kiracısını Katledip Kömürlükte SaklamışBalıkesir'de Ev Sahibi Vahşeti! Kiracısını Katledip Kömürlükte SaklamışGüncel

Etiketler
Kocaeli Miras
Son Güncelleme:
Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor
Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Kayyım Atandı Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Siber Suçlara 46 İlde Büyük Darbe: 171 Şüpheli Gözaltına Alındı Siber Suçlara 46 İlde Büyük Darbe
ÇOK OKUNANLAR
Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu! Milyon Dolarlık Düğünler Bir Bir İptal Ediliyor Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu
İnternetten Video İzleyip Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor İnternetten Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor
Bu Parayı Alanlar Radara Takılıyor: Tek Tek Tespit Edilip Tebligat Gönderilecek! 81 İlde Geçerli Olacak Bu Parayı Alanlar Radara Takılıyor: Tek Tek Tespit Edilip Tebligat Gönderilecek! 81 İlde Geçerli
Çimtaş’tan 527 Milyon Dolarlık Rekor Hamle Çimtaş’tan 527 Milyon Dolarlık Rekor Hamle
Yazlık Kiraları Uçtu: Bodrum’da Aylık Kira 4,5 Milyon TL’yi Buldu Yazlık Kiraları Uçtu: Bodrum’da Aylık Kira 4,5 Milyon TL’yi Buldu