Balıkesir'de Ev Sahibi Vahşeti! Kiracısını Katledip Kömürlükte Saklamış

Balıkesir'de dehşete düşüren bir cinayet yaşandı. Ev sahibi ile kiracı arasındaki 'gürültü' tartışması cinayetle bitti. Ev sahibi İrfan Çakar'ın balta ve sopayla öldürdüğü kiracısını eşiyle birlikte evlerinin kömürlüğünde sakladığı ortaya çıktı. Çakar çifti, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Balıkesir'de Ev Sahibi Vahşeti! Kiracısını Katledip Kömürlükte Saklamış

Kan donduran olay, Balıkesir'de 20 Mayıs sabah saatlerinde meydana geldi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen 20 Mayıs sabahı Gülseren Kurtman'ın 1. Sakarya Mahallesi Gözde Sokak'taki evinin kömürlüğünde hareketsiz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen 1 çocuk annesi Kurtman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başına aldığı sert darbelerle hayatını kaybettiği belirlenen Kurtman'ın ölümünde cinayet şüphesi bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

VAHŞETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli olarak Kurtman'ın ev sahibi İrfan Çakar'ı olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. İrfan Çakar, polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Kurtman ile aralarında kiracı- ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu belirten Çakar, şöyle konuştu:

"Gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istedim. Olay sabahı da Kurtman'ı evine girerken baltanın küt kısmı ve sopa ile başına vurarak öldürdüm. Ardından eşim Cemile Çakar ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip, cesedi evin kömürlüğüne sürükledik."

TUTUKLANDILAR

Çakar’ın ifadesi üzerine polis, eşi Cemile Çakır'ı da gözaltına aldı. Olayda kullanılan suç aleti balta ve sopaya da incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheli çift, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Gülseren Kurtman'ın olayın ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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